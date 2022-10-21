21:51, 20 Октябрь 2022 | GMT +6
Определился состав команды Казахстана по дзюдо на участие в турнире в Абу-Даби
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по дзюдо примет участие в турнире серии grand Slam в Абу-Даби (ОАЭ). Olympic.kz представил состав казахстанской сборной, передает МИА «Казинформ».
Женщины:
Абиба Абужакынова (до 48 кг),
Галия Тынбаева (до 48 кг),
Толганай Абеуова (до 52 кг),
Дана Абдирова (до 57 кг),
Самалай Ергалиева (до 63 кг),
Эсмигуль Куюлова (до 63 кг),
Анастасия Маякова (до 70 кг),
Назерке Тлеуханова (до 78 кг),
Аруна Жангельдина (до 78 кг),
Камила Берликаш (свыше 78 кг).
Мужчины:
Бауыржан Нарбаев (до 60 кг),
Шерзод Давлатов (до 60 кг),
Есет Куанов (до 66 кг),
Ермек Амангелды (до 66 кг),
Данияр Шамшаев (до 73 кг),
Ансарбек Гайнуллин (до 73 кг),
Барак Аркабай (до 81 кг),
Абылайхан Жубаназар (до 81 кг),
Дидар Хамза (до 90 кг),
Ерсултан Музаппаров (до 90 кг),
Нурлыхан Шархан (до 100 кг),
Бекарыс Садуакас (до 100 кг),
Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 кг).
Турнир пройдет с 21 по 23 октября.
Фото: olympic.kz