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Определился состав команды Казахстана по дзюдо на участие в турнире Grand Slam

11 Ноября 2019 22:40
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Определился состав команды Казахстана по дзюдо на участие в турнире Grand Slam

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная команда Казахстана по дзюдо примет участие в соревнованиях Grand Slam, которые пройдут в Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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«С 22 по 24 ноября в японском городе Осаке состоится очередной мировой турнир по дзюдо Grand Slam. В соревнованиях от нашей команды примут участие серебряный призер чемпионата мира Рустам Ибраев (60 кг), Жансай Смагулов и Жанболат Багтбергенов (оба 73 кг), Руслан Мусаев (81 кг), Ерсултан Музаппаров (90 кг), Айбек Серикбаев (100 кг) и Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 кг). Данные спортсмены провели тщательную подготовку к соревнованиям. Надеемся, что на турнире они добьются победы», - сказал главный тренер Айдын Смагулов.

Также на татами в Осаке выйдут Отгонцэцэг Галбадрах (48 кг), Севара Нишанбаева (57 кг) и Зарина Райфова (78 кг).

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Ключевые слова: Спорт,
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