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    16:12, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    Определился состав команды Казахстана по боксу на участие в Кубке Странджа в Болгарии

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по боксу причет участие в крупном международном Кубке Странджа, который пройдет в Софии (Болгария), МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Состав выглядит следующим образом:

    до 48 кг: Ернур Кайрат

    до 51 кг: Кенже Муратулы

    до 54 кг: Бекзат Алдамжаров

    до 57 кг: Оразбек Асылкулов

    до 60 кг: Ерасыл Танкай

    до 63,5 кг: Ертуган Зейнуллинов

    до 67 кг: Темирхан Тезек

    до 75 кг: Нурканат Райыс

    до 80 кг: Бекзад Нурдаулетов

    до 86 кг: Бекзат Танатаров

    до 92 кг: Абзал Куттыбеков

    свыше 92 кг: Камшыбек Кункабаев

    Турнир стратует сегодня, 20 февраля.


    Фото: olympic.kz

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