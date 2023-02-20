16:12, 20 Февраль 2023 | GMT +6
Определился состав команды Казахстана по боксу на участие в Кубке Странджа в Болгарии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по боксу причет участие в крупном международном Кубке Странджа, который пройдет в Софии (Болгария), МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Состав выглядит следующим образом:
до 48 кг: Ернур Кайрат
до 51 кг: Кенже Муратулы
до 54 кг: Бекзат Алдамжаров
до 57 кг: Оразбек Асылкулов
до 60 кг: Ерасыл Танкай
до 63,5 кг: Ертуган Зейнуллинов
до 67 кг: Темирхан Тезек
до 75 кг: Нурканат Райыс
до 80 кг: Бекзад Нурдаулетов
до 86 кг: Бекзат Танатаров
до 92 кг: Абзал Куттыбеков
свыше 92 кг: Камшыбек Кункабаев
Турнир стратует сегодня, 20 февраля.
Фото: olympic.kz