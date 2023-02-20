Определился состав команды Казахстана по боксу на участие в Кубке Странджа в Болгарии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по боксу причет участие в крупном международном Кубке Странджа, который пройдет в Софии (Болгария), МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Состав выглядит следующим образом:

до 48 кг: Ернур Кайрат

до 51 кг: Кенже Муратулы

до 54 кг: Бекзат Алдамжаров

до 57 кг: Оразбек Асылкулов

до 60 кг: Ерасыл Танкай

до 63,5 кг: Ертуган Зейнуллинов

до 67 кг: Темирхан Тезек

до 75 кг: Нурканат Райыс

до 80 кг: Бекзад Нурдаулетов

до 86 кг: Бекзат Танатаров

до 92 кг: Абзал Куттыбеков

свыше 92 кг: Камшыбек Кункабаев

Турнир стратует сегодня, 20 февраля.

Фото: olympic.kz