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    17:33, 05 Май 2025 | GMT +5

    Определился состав команды Казахстана по хоккею на участие в ЧМ

    Тренерский штаб представил состав на предстоящий чемпионат мира, в окончательную заявку вошли 25 хоккеистов — 3 вратаря и 22 полевых игрока, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

    Определился состав команды Казахстана по хоккею на участие в чемпионате мира
    Фото: НОК РК

    Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков («Магнитка», Магнитогорск, ВХЛ), Сергей Кудрявцев («Арлан», Кокшетау), Максим Павленко («Рязань — ВДВ», Рязань, ВХЛ).

    Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев (все — «Барыс», Астана, КХЛ), Дмитрий Бреус («Торпедо», Нижний Новгород, КХЛ), Леонид Метальников («Адмирал», Владивосток, КХЛ), Эдуард Михайлов («Арлан», Кокшетау), Валерий Орехов («Металлург», Магнитогорск, КХЛ).

    Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий, Роман Старченко (все — «Барыс», Астана, КХЛ), Владимир Волков («Арлан», Кокшетау), Вячеслав Колесников («Номад», Астана), Артем Лихотников («Хумо», Ташкент), Никита Михайлис («Металлург», Магнитогорск, КХЛ), Евгений Рымарев («Юнисон», Москва, ВХЛ), Аркадий Шестаков («Адмирал», Владивосток, КХЛ).

    Главный тренер — Олег Болякин.

    Сборная Казахстана по хоккею отправилась в Швецию, где 6 мая проведет контрольный матч против Словении. 7 мая команда прибудет в датский Хернинг.

    Ранее мы писали, что май 2025 года обещает быть насыщенным для любителей спорта — от масштабных международных турниров до юношеских чемпионатов.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Чемпион мира
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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