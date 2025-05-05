Определился состав команды Казахстана по хоккею на участие в ЧМ

Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков («Магнитка», Магнитогорск, ВХЛ), Сергей Кудрявцев («Арлан», Кокшетау), Максим Павленко («Рязань — ВДВ», Рязань, ВХЛ).

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев (все — «Барыс», Астана, КХЛ), Дмитрий Бреус («Торпедо», Нижний Новгород, КХЛ), Леонид Метальников («Адмирал», Владивосток, КХЛ), Эдуард Михайлов («Арлан», Кокшетау), Валерий Орехов («Металлург», Магнитогорск, КХЛ).

Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий, Роман Старченко (все — «Барыс», Астана, КХЛ), Владимир Волков («Арлан», Кокшетау), Вячеслав Колесников («Номад», Астана), Артем Лихотников («Хумо», Ташкент), Никита Михайлис («Металлург», Магнитогорск, КХЛ), Евгений Рымарев («Юнисон», Москва, ВХЛ), Аркадий Шестаков («Адмирал», Владивосток, КХЛ).

Главный тренер — Олег Болякин.

Сборная Казахстана по хоккею отправилась в Швецию, где 6 мая проведет контрольный матч против Словении. 7 мая команда прибудет в датский Хернинг.

Ранее мы писали, что май 2025 года обещает быть насыщенным для любителей спорта — от масштабных международных турниров до юношеских чемпионатов.