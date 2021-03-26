Определился соперник Дамира Исмагулова по следующему бою в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен следующий оппонент казахского бойца UFC Дамира Исмагулова (19-1), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Соперником 30-летнего Дамира станет его ровесник, бразильский файтер Рафаэл Алвес (19-9). Поединок состоится 15 мая на турнире UFC 262 в Хьюстоне (штат Техас, США).

Ранее стало известно, что Дамир Исмагулов подписал новый контракт с UFC на четыре боя. Предстоящее выступление станет для него первым выходом в октагон с августа 2019 года — тогда он победил единогласным решением судей другого представителя Бразилии Тиаго Мойзеса (15-4). После этого Дамир получил серьезную травму, перенес операцию и проходил период реабилитации.

Ранее сообщалось, что определился следующий соперник казахстанского бойца смешанных единоборств Жалгаса Жумагулова (13-5). 10 июля на турнире UFC 264 «Жако» он сразится с 25-летним американцем Джеромом Риверой (10-5). Для Жумагулова предстоящий поединок станет третьим в UFC, а для Риверы — четвертым.