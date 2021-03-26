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    09:59, 26 Март 2021 | GMT +6

    Определился соперник Дамира Исмагулова по следующему бою в UFC

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен следующий оппонент казахского бойца UFC Дамира Исмагулова (19-1), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Соперником 30-летнего Дамира станет его ровесник, бразильский файтер Рафаэл Алвес (19-9). Поединок состоится 15 мая на турнире UFC 262 в Хьюстоне (штат Техас, США).

    Ранее стало известно, что Дамир Исмагулов подписал новый контракт с UFC на четыре боя. Предстоящее выступление станет для него первым выходом в октагон с августа 2019 года — тогда он победил единогласным решением судей другого представителя Бразилии Тиаго Мойзеса (15-4). После этого Дамир получил серьезную травму, перенес операцию и проходил период реабилитации.

    Ранее сообщалось, что определился следующий соперник казахстанского бойца смешанных единоборств Жалгаса Жумагулова (13-5). 10 июля на турнире UFC 264 «Жако» он сразится с 25-летним американцем Джеромом Риверой (10-5). Для Жумагулова предстоящий поединок станет третьим в UFC, а для Риверы — четвертым.


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