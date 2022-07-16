16 Июля 2022 12:37

Определился соперник Бублика по матчу за выход в финал турнира в Ньюпорте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Австралийский теннисист Джейсон Кублер обыграл соотечественника Джеймса Дакворта в четвертьфинале турнира в Ньюпорте категории ATP 250 с общим призовым фондом чуть более 600 тысяч долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Кублер одержал победу со счетом 7:5, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут.

В полуфинале Кублер сыграет против Александра Бублика из Казахстана, который до этого обыграл трехкратного победителя турниров серии Большого шлема Энди Маррея из Австралии.







