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Определился соперник Альвареса на следующий бой после победы над Головкиным

6 Октября 2018 10:45 160
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Определился соперник Альвареса на следующий бой после победы над Головкиным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBO Сауль Альварес свой следующий поединок после победы над Геннадием Головкиным проведёт 15 декабря, сообщает СИА «SPORTINFORM».

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Его соперником станет чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) по версии WBA Regular Рокки Филдинг. Об этом написал сам мексиканец на своей официальной странице в «Твиттере». Поединок состоится на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Таким образом, в случае победы Альварес станет чемпионом мира одновременно в двух весовых категориях.

Британец Филдинг завоевал пояс чемпиона в июле 2018 года, нокаутировав немца Тайрона Цойге. В послужном списке Рокки не значится побед ни над одним известным широкой общественности боксёром. Единственное поражение в карьере он потерпел от Каллума Смита, ставшего недавно победителем Всемирной боксёрской суперсерии во втором среднем весе.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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