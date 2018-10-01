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Определился соперник Альвареса на следующий бой после победы над Головкиным
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBO Сауль Альварес свой следующий поединок после победы над Геннадием Головкиным проведёт 15 декабря, сообщает СИА «SPORTINFORM».
Его соперником станет чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) по версии WBA Regular Рокки Филдинг. Об этом написал сам мексиканец на своей официальной странице в «Твиттере». Поединок состоится на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Таким образом, в случае победы Альварес станет чемпионом мира одновременно в двух весовых категориях.
Британец Филдинг завоевал пояс чемпиона в июле 2018 года, нокаутировав немца Тайрона Цойге. В послужном списке Рокки не значится побед ни над одним известным широкой общественности боксёром. Единственное поражение в карьере он потерпел от Каллума Смита, ставшего недавно победителем Всемирной боксёрской суперсерии во втором среднем весе.
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