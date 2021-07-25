Определился следующий соперник трехкратного чемпиона Казахстана на Олимпиаде-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Определился следующий соперник казахстанского боксера Закира Сафиуллина (весовая категория до 63 килограммов) на Олимпиаде в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала Сафиуллин сразится с японцем Дайсукэ Наримацу, который уверенно победил единогласным решением судей конголезца Фистона Мбайя Мулумбу — 5:0. Что касается Закира Сафиуллина то, он в своем бою также единогласно выиграл у перуанца Леодана Песо Сабойи — 5:0.

Добавим, что всего на Олимпиаде-2020 выступают девять казахстанских боксеров — восемь мужчин и одна женщина. На данный момент, помимо Сафиуллина, выступил только Серик Темиржанов — он тоже вышел в 1/8 финала (весовая категория до 57 килограммов).







