Определился следующий соперник Каната Ислама

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен соперник казахстанского боксера среднего веса Каната Ислама (28-1, 22 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Канат Ислам вернется на ринг 7 октября в Плант-Сити (штат Флорида, США). По информации Boxrec.com, оппонентом 38-летнего «Казаха» станет представитель Доминиканской Республики 32-летний Эдвард Уллоа Диас (13-3, 10 КО). Поединок среднего дивизиона рассчитан на восемь раундов.

Для Каната Ислама этот бой станет вторым в 2022 году — в своем предыдущем выступлении он встречался с Джимми Келли (26-3, 10 КО) в бою за вакантный титул WBO Global и проиграл единогласным решением судей, потерпев первое поражение в карьере.

Что касается Диаса, то для него бой с Канатом станет дебютом в США, все свои профессиональные поединки он провел в родной стране. Во время своего крайнего выхода на ринг 9 апреля Эдвард прервал серию из трех поражений, победив единогласным решением судей американца Марка Делуку (28-4, 16 КО).













Фото: sports.kz