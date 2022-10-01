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    20:59, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Определился следующий соперник Каната Ислама

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен соперник казахстанского боксера среднего веса Каната Ислама (28-1, 22 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Канат Ислам вернется на ринг 7 октября в Плант-Сити (штат Флорида, США). По информации Boxrec.com, оппонентом 38-летнего «Казаха» станет представитель Доминиканской Республики 32-летний Эдвард Уллоа Диас (13-3, 10 КО). Поединок среднего дивизиона рассчитан на восемь раундов.

    Для Каната Ислама этот бой станет вторым в 2022 году — в своем предыдущем выступлении он встречался с Джимми Келли (26-3, 10 КО) в бою за вакантный титул WBO Global и проиграл единогласным решением судей, потерпев первое поражение в карьере.
    Что касается Диаса, то для него бой с Канатом станет дебютом в США, все свои профессиональные поединки он провел в родной стране. Во время своего крайнего выхода на ринг 9 апреля Эдвард прервал серию из трех поражений, победив единогласным решением судей американца Марка Делуку (28-4, 16 КО).





    Фото: sports.kz


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