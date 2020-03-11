Определился шорт-лист кандидатов телевизионной премии «Тұмар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Определился шорт-лист кандидатов национальной телевизионной премии «Тұмар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Имена кандидатов Национальной премии этого года доступны на сайте tvtumar.kz/tumar/.

«Премия «Тұмар» позволяет выявить качественный и актуальный телевизионный контент. Это отмечают профессионалы как внутри страны, так и за рубежом. Мы позволяем благодаря премии «Тұмар» дать оценку в достижении отрасли и поощрить таланты телевизионного контента. За три года мы можем отметить положительную динамику развития мастерства специалистов отечественного телевидения. Основная цель – оценить труд журналистов, придать новый импульс для саморазвития и мотивации», - рассказала председатель Комитета информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан Ляззат Суйндик на пресс-конференции в СЦК.

За несколько лет обладателями телевизионной премии стали около 36 номинантов, специалистов отечественной телевизионной журналистики.

«С каждым годом увеличивается не только количество заявок, но и улучшается качество телевизионного контента. Телевизионные сериалы, которые подают в качестве заявок на премию «Тұмар», становятся все лучше. Данные телевизионные сериалы формируются с учетом актуального контента, внедряются новые форматы», - отметила глава Комитета.

По сообщению МИОР, в этом году в проекте было заявлено 211 работ по 10 номинациям. Больше всего заявок было получено в номинациях «Лучший документальный фильм», «Лучший социальный проект».

Напомним, в этом году организаторами введен призовой фонд в размере одного миллиона тенге по всем 10 номинациям.