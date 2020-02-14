Определился пятый участник плей-офф КХЛ из конференции «Барыса»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новосибирская «Сибирь» досрочно обеспечила себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиге, сообщает Sports.kz.

Несмотря на поражение в матче с «Сочи» (2:3 по буллитам) новосибирский клуб обеспечил себе участие в плей-офф. Этому поспособствовали поражения китайского «Куньлунь РС» и владивостокского «Адмирала».

Таким образом, «Сибирь» после 55 матчей набрала 66 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб лишился математических шансов опуститься ниже восьмой строчки.

Напомним, ранее из Восточной конференции в плей-офф вышли казанский «Ак Барс», омский «Авангард», астанинский «Барыс» и екатеринбургский «Автомобилист».



