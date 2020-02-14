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Определился пятый участник плей-офф КХЛ из конференции «Барыса»
14 Февраля 2020 10:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новосибирская «Сибирь» досрочно обеспечила себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиге, сообщает Sports.kz.
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Несмотря на поражение в матче с «Сочи» (2:3 по буллитам) новосибирский клуб обеспечил себе участие в плей-офф. Этому поспособствовали поражения китайского «Куньлунь РС» и владивостокского «Адмирала».
Таким образом, «Сибирь» после 55 матчей набрала 66 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб лишился математических шансов опуститься ниже восьмой строчки.
Напомним, ранее из Восточной конференции в плей-офф вышли казанский «Ак Барс», омский «Авангард», астанинский «Барыс» и екатеринбургский «Автомобилист».
Ключевые слова: Спорт,
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