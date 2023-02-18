Определился победитель турнира Tartyl Fest в самой тяжелой весовой категории

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Виталий Бибиков стал победителем турнира Tartyl Fest в весовой категории 90 кг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В финале ему удалось подтянуться 29 раз. Такой же результат показал его соперник Валентин Жуков из Петропавловска. Соперникам пришлось выяснять сильнейшего в повторном заходе, где Виталий оказался сильнее, подтянувшись 21 раз. Его сопернику удалось подтянуться лишь 19 раз.

Сегодня в Астане стартовал Гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию на турнике Tartyl Fest. В Гранд-финале принимают участие 170 спортсменов, добившихся наилучших результатов в ходе региональных отборочных соревнований.

Общий призовой фонд Гранд-финала – 54 млн тенге. Победитель Гранд-финала получит 3 млн тенге, призовые за второе место составят 2 млн тенге, за третье – 1 млн тенге. Кроме этого, чемпионы Гранд-финала смогут представить Казахстан на чемпионате мира по Street Workout.

Ранее стали известны имена восьми победителей Гранд-финала.

В первой группе до 18 лет и до 55 кг чемпионом стал 11-летний школьник из Усть-Каменогорска Мансур Уалиев, в группе от 18 до 30 лет и до 65 кг лучшим стал костанаец Айбат Капанов, в группе до 18 лет и до 70 кг - спортсмен из Семея Ильяс Мукушев, в группе от 18 до 30 лет и в весовой категории от 65 до 80 кг - Руслан Фатахов, в группе от 18 до 30 лет и в весовой категории до 80 кг - Евгений Созончук, в весовой категории 55-70 кг победил Егор Ногин, в весовой категории до 80 кг - Евгений Нам, в весовой категории 80-90 кг - спортсмен из Петропавловска Руслан Касманов.

Трансляцию соревнований можно посмотреть на телеканале Jibek Joly.