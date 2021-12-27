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Определился победитель Спартакиады Казахстана по лыжным гонкам
27 Декабря 2021 21:35
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершилась Спартакиада Казахстана по лыжным гонкам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Победу в командном зачете одержала Акмолинская область. В ее активе 1145 очков.
Второе место осталось за ВКО - 931. Костанайская область замкнула тройку лучших - 859 очков.
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