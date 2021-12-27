Определился победитель Спартакиады Казахстана по лыжным гонкам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершилась Спартакиада Казахстана по лыжным гонкам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Победу в командном зачете одержала Акмолинская область. В ее активе 1145 очков.

Второе место осталось за ВКО - 931. Костанайская область замкнула тройку лучших - 859 очков.