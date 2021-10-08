Определился победитель розыгрыша квартиры в Нур-Султане среди вакцинированных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прямом эфире телеканала «Хабар» провели розыгрыш двухкомнатной квартиры в Нур-Султане среди вакцинированных в столичных прививочных пунктах граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В розыгрыше двухкомнатной квартиры приняли участие совершеннолетние граждане, получившие первый компонент вакцины против коронавируса с 25 июня по 28 сентября текущего года в любом прививочном пункте столицы.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge был установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирал обладателей призов генерацией ID вакцинированных.

Новую квартиру в ЖК «Рио-де-Жанейро», который расположен около набережной реки Есиль в районе Сарыарка, от строительной компании G-park выиграла Асемгуль Искакова.

Кроме того, среди вакцинированных также были разыграны ценные подарки: три iPhone12, холодильники, телевизоры, микроволновки, пылесос, утюг, фен и др. Розыгрыши ценных призов среди вакцинированных будут продолжены.

Напомним, в целях стимулирования граждан к прохождению вакцинации ранее в прямом эфире на официальных страницах городского акимата в соцсетях проводились еженедельные розыгрыши ценных призов среди вакцинированных в Нур-Султане. В общей сложности были разыграны 19 iPhone12, 6 холодильников, 4 телевизора, 2 планшета, 4 микроволновки, 5 принтеров, 2 видеорегистратора, стиральные машины, умная колонка Алиса, увлажнитель воздуха и другое.

«Только вакцинация позволит обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей, вернуться к прежнему докарантинному ритму жизни», - отметили в акимате.