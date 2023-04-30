Определился победитель основной гонки «Формулы-1» на Гран-при Азербайджана

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Мексиканский гонщик команды Red Bull Racing Серхио Перес во второй раз стал победителем Гран-при Азербайджана в классе автомобилей «Формула-1», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В столице Азербайджана эти уик-энды были довольно зрелищными, ожесточенная борьба пилотов «королевских гонок» оставила много положительных впечатлений в сердцах болельщиков.

Так, мексиканский пилот вошел в историю, как первый гонщик, которому удалось дважды победить в азербайджанском этапе чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» в Баку.

Пилот пересек финишную черту с преимуществом 2,7 секунды, одержав вторую победу в сезоне-2023, вторую в Баку за последние три года и шестую в карьере. В первый раз Перес выиграл Гран-при Азербайджана в 2021 году, а победителем прошлого года является Макс Ферстаппен, пилот той же команды из Red Bull Racing.

Мексиканец также стал победителем первой спринтерской гонки сезона, прошедшей в эту субботу Баку. В частности, Шарль Леклер из Ferrari выиграл основную квалификацию и Sprint Shootout, но в спринте первым финишировал Серхио Перес.

Серхио Перес выиграл Гран При Азербайджана, одержав вторую победу в сезоне и заработав 33 очка за этап. Макс Ферстаппен финишировал вторым – третий раз в сезоне в Red Bull Racing завоевали победный дубль. Шарль Леклер поднялся на третью ступеньку подиума.

Таким образом по итогам Бакинского этапа «королевских гонок» в общем зачете уверенно лидирует Макс Ферстаппен с 93 очками, на втором месте Серхио Перес с 87 очками – оба пилота из команды Red Bull Racing. Ну а третью строчку замыкает Фернандо Алонсо из Aston Martin, набравший 60 очков.

Что касается положения команд в Кубке конструкторов, в первую тройку в этом списке занимают Red Bull – 180 очков, Aston Martin – 87 и Mercedes – 76.

В целом финишировать смогли 18 из 20-ти стартовавших пилотов. Ник де Врис разбил машину, а Чжоу Гуаньюй сошел с гонок из-за поломки.

Следующий этап пройдет на городской трассе в Майами с 5 по 7 мая.

Напомним, что с 28 по 30 апреля в Баку проходил седьмой по счету Гран-при Азербайджана «Формулы 1». Основная гонка в этом классе автомобилей состоялась в воскресенье в 15:00 по бакинскому времени. Пилоты в рамках гонки преодолели 51 круг.