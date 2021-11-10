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Определился победитель мужского чемпионата страны по спортивной гимнастике в Шымкенте
10 Ноября 2021 20:16
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте завершился мужской чемпионат Казахстана по спортивной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В многоборье лучшим стал Дияс Тойшыбек, набравший 78,900 балла. Данный гимнаст представлял на турнире команду из Шымкента.
На вторую ступень пьедестала поднялся Алишер Тойбазаров (Шымкент) - 78,600 балла. Замкнул тройку лучших Дмитрий Патанин из Нур-Султана. В сумме он показал 78,400.
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