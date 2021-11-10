Определился победитель мужского чемпионата страны по спортивной гимнастике в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте завершился мужской чемпионат Казахстана по спортивной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В многоборье лучшим стал Дияс Тойшыбек, набравший 78,900 балла. Данный гимнаст представлял на турнире команду из Шымкента.

На вторую ступень пьедестала поднялся Алишер Тойбазаров (Шымкент) - 78,600 балла. Замкнул тройку лучших Дмитрий Патанин из Нур-Султана. В сумме он показал 78,400.