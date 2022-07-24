24 Июля 2022 17:16

Определился победитель Кубка Президента РК по теннису

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На кортах Национального теннисного центра города Нур-Султана завершился традиционный международный турнир «Кубок Президента», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, на мужском Челленджере в финале сошлись уроженец города Алматы Денис Евсеев и 151-я ракетка мира, россиянин Роман Сафиуллин.

В первом сете казахстанец убедительно победил первого сеянного турнира – 6:2.

Во второй партии завязалась борьба: в четвертом гейме Роман заработал брейк-пойнт и с первой попытки реализовал его, однако на подаче россиянина, Денис сделал обратный брейк и сравнял счет – 4:4. В 10-м гейме Сафиуллину вновь удалось взять подачу оппонента и выиграть сет со счетом 6:4. Исход поединка решился на тай-брейке, где более опытный россиянин победил – 7:6 (7:2).

Таким образом, Роман выиграл свой второй турнир серии Челленджер в карьере, получил 80 рейтинговых очков и $7 200 призовых.

Несмотря на проигрыш в финале, Денис по ходу турнира продемонстрировал отличную игру и записал в свой актив первый финал в карьере в одиночке на Челленджере. Этот результат позволит Евсееву в завтрашнем мировом рейтинге подняться с 341-й на 269-ю позицию.

На женском турнире серии ITF World Tennis Tour W60 титул выиграла японка Моюка Учиджима, которая была сильнее сербки Наталии Стеванович – 6:3, 7:6 (7:2).

Фото: prosports.kz