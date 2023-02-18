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Определился победитель Гранд-финала Tartyl Fest в весовой категории до 80 кг

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Февраля 2023, 15:25
Определился победитель Гранд-финала Tartyl Fest в весовой категории до 80 кг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Евгений Созончук показал лучший результат в Гранд-финале Tartyl Fest в группе от 18 до 30 лет и в весовой категории до 80 кг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спортсмен из Усть-Каменогорска подтянулся 38 раз.

Ранее чемпионами в своих категориях стали четыре казахстанца. В первой группе до 18 лет и до 55 кг чемпионом стал 11-летний школьник из Усть-Каменогорска Мансур Уалиев, в группе от 18 до 30 лет и до 65 кг лучшим стал костанаец Айбат Капанов, в группе до 18 лет и до 70 кг - спортсмен из Семея Ильяс Мукушев, в группе от 18 до 30 лет и в весовой категории от 65 до 80 кг - Руслан Фатахов.

Сегодня в Астане стартовал Гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию на турнике Tartyl Fest. В Гранд-финале принимают участие 170 спортсменов, добившихся наилучших результатов в ходе региональных отборочных соревнований.

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Общий призовой фонд Гранд-финала – 54 млн тенге. Победитель Гранд-финала получит 3 млн тенге, призовые за второе место составят 2 млн тенге, за третье – 1 млн тенге. Кроме этого, чемпионы Гранд-финала смогут представить Казахстан на чемпионате мира по Street Workout.

Трансляцию соревнований можно посмотреть на телеканале Jibek Joly.


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