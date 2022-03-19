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    03:33, 19 Март 2022 | GMT +6

    Определился победитель чемпионата Казахстана по волейболу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Волейболистки клуба «Алтай» из Усть-Каменогорска стали чемпионками Казахстана во второй раз подряд, передает МАИ «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале плей-офф усть-каменогорские спортсменки одержали победу над волейболистками алматинского «Жетысу» со счетом 3:0 (25:19, 25:16, 25:18), выиграв серию с общим счетом 2-0. Предыдущая игра закончилась со счетом 3:1 в пользу команды из Усть-Каменогорска.

    Финальная таблица чемпионата Казахстана выглядит следующим образом:

    1) «Алтай» (Усть-Каменогорск);
    2) «Жетысу» (Алматинская область);
    3) «Куаныш» (Северо-Казахстанская область);
    4) «Алматы»;
    5) «Караганда»;
    6) «Айкаракоз» (Алматинская область);
    7) «Иртыш» (Павлодар);
    8) «Алтай-2» (Усть-Каменогорск);
    9) «Ару-Астана» (Нур-Султан).


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