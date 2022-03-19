Определился победитель чемпионата Казахстана по волейболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Волейболистки клуба «Алтай» из Усть-Каменогорска стали чемпионками Казахстана во второй раз подряд, передает МАИ «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале плей-офф усть-каменогорские спортсменки одержали победу над волейболистками алматинского «Жетысу» со счетом 3:0 (25:19, 25:16, 25:18), выиграв серию с общим счетом 2-0. Предыдущая игра закончилась со счетом 3:1 в пользу команды из Усть-Каменогорска.

Финальная таблица чемпионата Казахстана выглядит следующим образом:

1) «Алтай» (Усть-Каменогорск);

2) «Жетысу» (Алматинская область);

3) «Куаныш» (Северо-Казахстанская область);

4) «Алматы»;

5) «Караганда»;

6) «Айкаракоз» (Алматинская область);

7) «Иртыш» (Павлодар);

8) «Алтай-2» (Усть-Каменогорск);

9) «Ару-Астана» (Нур-Султан).