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    20:45, 30 Апрель 2022 | GMT +6

    Определился победитель чемпионата Казахстана по хоккею

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Караганде состоялся седьмой матч финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею между «Сарыаркой» и «Арланом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.

    «Сарыарка» одержала победу со счетом 5:2. Победу карагандинскому клубу принесли Денис Федоров (15-я минута), Саян Данияр (24-я), Михаил Рахманов (40-я), Сергей Барбашев (51-я) и Никита Аноховский (60-я). В составе «Арлана» отличились Александр Евграфов (34-я) и Никита Лукин (38-я).

    Таким образом, «Сарыарка» одержала победу в решающем матче, выиграла серию со счетом 4-3 и стала чемпионом Казахстана в этом сезоне. Напомним, финальная серия складывалась так: «Арлан» — 2:1 (г), «Сарыарка» — 4:3 (д), «Сарыарка» — 5:2 (г), «Арлан» — 2:1 (д), «Сарыарка» — 2:1 (д), «Арлан» — 5:3 (д), «Сарыарка» — 4:2 (д).

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    Спорт Хоккей
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