Определился победитель «Әскер барысы-2021»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Отборочный турнир по қазақ күресі на титул «Әскер барысы» среди военнослужащих завершился на базе армейского Центрального спортивного клуба в городе Алматы.

Более сорока сильнейших палуанов всех силовых структур Казахстана боролись за титул «Әскер барысы» и путевку на республиканский турнир по қазақ күресі «Қазақстан барысы».

«Все участники в отличной физической форме и хорошо подготовлены. Каждый поединок сегодня был захватывающий и полон борьбы. С каждым годом чемпионаты, проводимые в рамках Вооруженных Сил, набирают обороты. Возрастает не только количество участников, но и уровень мастерства военнослужащих спортсменов,» - прокомментировал турнир исполнительный директор фонда поддержки и развития қазақ күресі «Qazaqstan Barysy» Жанарбек Атыгаев.

По итогам соревнований первое и второе места завоевали спортсмены армейского Центрального спортивного клуба ефрейторы Адиль Оразбаев и Ерасыл Кажыбаев соответственно. Тройку призеров замкнул военнослужащий регионального командования «Юг» ефрейтор Ертуган Торенов.

«Победа далась нелегко, поскольку все соперники показали достаточно высокий уровень подготовки и профессионализма. На этой победе я не намерен останавливаться, впереди еще много работы, мне предстоит серьезная подготовка к республиканскому турниру «Қазақстан барысы», где я с гордостью представлю Вооруженные силы нашей страны», – поделился победитель соревнования ефрейтор Адиль Оразбаев.

В 2018 и 2019 годах победителем турнира «Әскер барысы» становился армейский спортсмен ефрейтор Ерасыл Кажыбаев. Он дважды завоевывал серебряный пояс «Қазақстан барысы».