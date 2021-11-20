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Определился первый финалист Кубка Казахстана по футболу

20 Ноября 2021 17:46
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Определился первый финалист Кубка Казахстана по футболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Кайрат» и «Астана» в матче с разгромом, двумя удалениями и автоголом выявили первого финалиста Кубка Казахстана. В ответном матче полуфинала Кубка Казахстана алматинский «Кайрат» сыграл дома с «Астаной», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первая игра, которую столичный клуб проиграл дома со счетом 0:3, не давала особо ему шансов на выход в финал и на вторую вышел состав наполовину из молодежи. До 30-й минуты шла не особо интересная игра без опасных моментов, затем «Кайрат» прибавил и забить могли Артур Шушеначев, Айбол Абикен, Жоао Пауло и Раде Дугалич, последний попал в перекладину. После перерыва был удален Дугалич, казалось, что теперь возросли шансы на победу гостей, но почти сразу Жоао Пауло ворвался в штрафную, прострелил и нашел ногу Мейрамбека Калмырза, а через пять минут молодой защитник был удален за срыв атаки, алматинцы спокойно довели поединок до победы – 3:0, еще два гола забили вышедшие на замену Хосе Канте и Вагнер Лав.

«Кайрат» стал первым финалистом Кубка Казахстана, где он встретится с победителем пары «Тобол» — «Шахтер».

«Кайрат» — «Астана» 3:0 (0:0).

Голы: Калмырза автогол 64 (1:0), Канте 81 (2:0), Вагнер Лав 86 (3:0)

Удаления: Дугалич 59 — Калмырза 69.

Первая игра: 3:0.


Фото: fckairat.com


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#Спорт   #Футбол  
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