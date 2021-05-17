Определился обладатель Суперкубка Президента Казахстана по футболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Любительская команда «Есиль» стала обладателем Суперкубка Президента Казахстана. В финале они обыграли «Курман», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Лиги любителей футбола в Instagram.

Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти удача была стороне «Есиля».

Чемпионы получили Кубок и 1 млн тенге.

Судьбу золотых медалей решала затянувшаяся серия пенальти (8:7 по пен.), в которой был лишь один промах от футболиста MFC «Qurman».

В основное игровое время и дополнительные 2 тайма по 5 минут, победителя так и не выявили, заморозив счёт на табло - 1:1. Команды обменялись голами в течении одной минуты в середине первого тайма.

Обладатели бронзовых медалей Суперкубка Президента РК по мини-футболу стали игроки команды «Biim League». В матче за 3-е место «Biim League» обыграли ДИиК МО РК со счетом 7:2.

Лучшим игроком турнира признан Утробин Никита (Biim League). Лучший бомбардир - Зиятов Алмас (ДИиК МО РК). Лучший защитник - Нигматзянов Марсель (Qurman). Лучший вратарь - Даиров Марат (Есиль).

Турнир такого формата прошел впервые. Всего в турнире участвовало 10 футбольных команд. Все они являются лидерами столичных любительских лиг.