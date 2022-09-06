Определился обладатель Суперкубка Казахстана по футзалу

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау матчем за Суперкубок страны стартовал футзальный сезон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

В 10-м розыгрыше Суперкубка страны, чемпион «Кайрат» оспаривал трофей против серебряного призера страны «Аята», то есть два участника Лиги чемпионов от Казахстана. Вялотекущий матч разбудил первый гол со штрафного бразильца рудненцев Леандриньо на 10-й минуте. Спустя шесть минут он же оформил дубль. К слову, основной вратарь Игита из-за микротравмы остался на скамье запасных и в составе алматинцев дебютировал Деннис. «Аят» мог крупно завершить первый тайм, однако Азат Валиуллин не реализовал дабл-пенальти, а вратарь Лео дважды не попал по пустым воротам.

Получив взбучку в перерыве от Кака, игроки «Кайрата» за первые три минуты второго тайме забили три мяча и перевернули ход встречи. Отличились Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов и Чингиз Есенаманов. Рудненцы пошли отыгрываться и получили четвертый мяч. Дубль на счету Акбаликоваю Подопечные Каната Танакпаева удалось вернуть интригу на 37-й минуте, когда Антон Рындин сократил разрыв в счете. Но сравнять счет не удалось. «Кайрат» стал семикратным обладателем Суперкубка Казахстана.

«Кайрат» - «Аят» 4:3 (0:2)

Голы: Леандриньо 10 (0:1), Леандриньо 16 (0:2), Турсагулов 22 (1:2), Акбаликов 22 (2:2), Есенаманов 23 (3:2), Акбаликов 33 (4:2), Рындин 37 (4:3)

Предупреждения: Акбаликов 17, Вилела 25

«Кайрат» (Алматы): Деннис, Игита (к), Сериков – Дуглас, Оразов, Турсагулов, Вилела, Есенаманов, Нургожин, Диего, Акбаликов, Санц, Эдсон

«Аят» (Рудный): Лео, Умирзахов – Лопатюк (к), Валиуллин, Т.Балтабаев, Абдуманапулы, Леандерсон, Леандриньо, Черненко, Марахов, Турегазин, Ауэзов, Рындин

Судьи: Салимов, Турсумбаев (оба – Нур-Султан)

6 сентября 2022 г. Актау. «Halyk Arena». 1 600 зрителей.

















Фото: kazfootball.kz