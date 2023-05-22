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Определился обладатель Кубка РК по академической гребле

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Мая 2023, 10:53
Определился обладатель Кубка РК по академической гребле Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В Темиртау завершились соревнования по академической гребле на Кубок Казахстана. В соревнованиях приняли участие гребцы из пяти областей, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате Туркестанской области, на серьезных соревнованиях туркестанцы показали высокие результаты - завоевали пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали, тем самым став обладателями Кубка страны.

По итогам финальных соревнований пара Байсангур Цатышаев и Иван Чернухин завоевали «золото», а в одиночном разряде оно досталось Адилету Керимбеку. В соревновании среди девушек не было равной туркестанке Екатерине Носковой. Отличные результаты показал и Владислав Яковлев. В парном разряде среди девушек Айлин Айдарова и Нурия Тилияева обыграли всех соперниц и завоевали золотую медаль.

«Серебро» завоевала Валентина Волкодавова, бронзовым призером стала Анджела Полянина.

Все победители и призеры - воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Туркестанской области. Спортсменов тренировали Михаил Ковалев, Руслан Фаритов и Александр Штепенко.


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