Определился новый лидер группы Казахстана в отборе на Евро-2024 по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Дании в гостях обыграла команду Финляндии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч проходил в Хельсинки (Финляндия) и закончился победой датчан со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 87-й минуте забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

Таким образом, у сборной Дании стало 13 очков после шести сыгранных матчей, и она вышла на первое место в группе Н, а у сборной Финляндии осталось 12 баллов — она опустилась на вторую строчку в таблице. Эти команды являются соперниками сборной Казахстана в борьбе за выход в финальную часть Евро-2024. Что касается Казахстана, то у него после шести сыгранных матчей — 12 очков. В сентябрьских играх подопечные Магомеда Адиева сначала проиграли Финляндии (0:1), а затем победили сборную Северной Ирландии (1:0).