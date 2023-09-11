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    01:55, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Определился новый лидер группы Казахстана в отборе на Евро-2024 по футболу

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    Фото: Sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Дании в гостях обыграла команду Финляндии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матч проходил в Хельсинки (Финляндия) и закончился победой датчан со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 87-й минуте забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

    Таким образом, у сборной Дании стало 13 очков после шести сыгранных матчей, и она вышла на первое место в группе Н, а у сборной Финляндии осталось 12 баллов — она опустилась на вторую строчку в таблице. Эти команды являются соперниками сборной Казахстана в борьбе за выход в финальную часть Евро-2024. Что касается Казахстана, то у него после шести сыгранных матчей — 12 очков. В сентябрьских играх подопечные Магомеда Адиева сначала проиграли Финляндии (0:1), а затем победили сборную Северной Ирландии (1:0).


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