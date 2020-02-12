Определился девятый участник плей-офф КХЛ с участием «Барыса»

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Московский «Спартак» одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sports.kz.

Матч в Москве завершился со счетом 4:2, причем по ходу встречи «Спартак» уступал в две шайбы. В итоге в составе победителей отличились Робин Ганзл (33-я и 60-я), Патрик Херсли (39-я) и Каспарс Даугавиньш (49-я); у «Металлурга» по шайбе забросили Богдан Потехин (22-я) и Андрей Нестрашил (30-я).

Таким образом, «Спартак» уже гарантировал себе попадание в плей-офф КХЛ. Ранее путевки завоевали еще восемь команд, включая «Барыс» — ЦСКА, СКА, московское «Динамо», «Йокерит», «Ак Барс», «Авангард» и «Автомобилист».

Что касается «Барыса», то следующий матч в КХЛ казахстанская команда проведет 13 февраля в Москве против ЦСКА. «Барыс» идет на третьем месте в Восточной Конференции — у казахстанской команды 75 очков, а ЦСКА — с 84 очками лидирует на Западе.



