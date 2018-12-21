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Определился бронзовый призер Кубка Казахстана по мини-футболу

21 Декабря 2018 14:46 191
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Определился бронзовый призер Кубка Казахстана по мини-футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В кубковом матче за третье место алматинский «Кайрат» обыграл талдыкорганский «Жетысу», передает Sports.kz.

После шокирующего поражения от «Актобе» алматинцы были настроены завершить турнир с позитивным результатом.

«Кайрат» большую часть игры владел преимуществом и в каждом из таймов забил по два мяча. Помимо нападающих Хоссейна Тайеби и Джона Леннона в составе кайратовцев отличился капитан клуба - Динмухамбет Сулейменов.

В этом году «Кайрат» ожидают еще две официальные игры в рамках чемпионата Казахстана. 24-25 декабря алматинцы сыграют в городе Рудный против местного «Аята».

«Кайрат» - «Жетысу» 4:2
Голы: Тайеби 3, 33, Джон Леннон 7, Сулейменов 24 - Пиялы 30, Эвертон 31
21 декабря, Щучинск, СК «Жаксы»

 

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Ключевые слова: Спорт,
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