РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:07, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Определилось время начала матчей девятого тура Премьер-Лиги

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ПФЛК сообщила время начала матчей девятого тура Казахстанской Премьер-Лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Премьер-Лига

    9-й тур
    2 мая (воскресенье)
    17:00* «Актобе» — «Астана»
    18:00 «Атырау» — «Каспий»
    19:00 «Тобол» — «Тараз»

    3 мая (понедельник)
    16:00 «Кызыл-Жар СК» — «Кайрат»
    18:00 «Ордабасы» — «Туран»
    18:00 «Акжайык» — «Жетысу»
    20:00 «Шахтер» — «Кайсар»
    * во всех матчах указано столичное время.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:51
    Дни медцентра УДП прошли в Жамбылской области
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!