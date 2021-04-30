10:07, 30 Апрель 2021 | GMT +6
Определилось время начала матчей девятого тура Премьер-Лиги
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ПФЛК сообщила время начала матчей девятого тура Казахстанской Премьер-Лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Премьер-Лига
9-й тур
2 мая (воскресенье)
17:00* «Актобе» — «Астана»
18:00 «Атырау» — «Каспий»
19:00 «Тобол» — «Тараз»
3 мая (понедельник)
16:00 «Кызыл-Жар СК» — «Кайрат»
18:00 «Ордабасы» — «Туран»
18:00 «Акжайык» — «Жетысу»
20:00 «Шахтер» — «Кайсар»
* во всех матчах указано столичное время.