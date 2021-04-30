Определилось время начала матчей девятого тура Премьер-Лиги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ПФЛК сообщила время начала матчей девятого тура Казахстанской Премьер-Лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Премьер-Лига

9-й тур

2 мая (воскресенье)

17:00* «Актобе» — «Астана»

18:00 «Атырау» — «Каспий»

19:00 «Тобол» — «Тараз»



3 мая (понедельник)

16:00 «Кызыл-Жар СК» — «Кайрат»

18:00 «Ордабасы» — «Туран»

18:00 «Акжайык» — «Жетысу»

20:00 «Шахтер» — «Кайсар»

* во всех матчах указано столичное время.