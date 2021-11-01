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    14:00, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Определилось время начала матча «Кайрат» — «Карабах» в Лиге Конференций

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 ноября состоится матч группового этапа Лиги Конференций между алматинским «Кайратом» и агдамским «Карабахом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Начало игры на Центральном стадионе Алматы в 21:30.

    Напомним, что в первом матче команд в Баку сильнее оказался азербайджанский клуб — 2:1.
    В настоящее время положение команд в группе H Лиги Конференций таково: лидирует с 7 очками швейцарский «Базель», за ним с аналогичным количеством баллов располагается «Карабах», затем идут «Кайрат» и кипрская «Омония» — у них по одному набранному очку.


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