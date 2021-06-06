19:30, 05 Июнь 2021 | GMT +6
Определилось место Головкина в рейтинге боксеров с наибольшим количеством поединков за титул чемпиона мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Популярный спортивный канал The Boxing Sheikh опубликовал список боксеров с наибольшими выходами на поединки за звание чемпиона мира, без учета второстепенных титулов, в котором казахстанец Геннадий Головкин занял лишь 10-е место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
На данный момент боксер из Казахстана продолжает готовится к следующему поединку, однако точной информации по нему еще не было. Предположительно соперником станет японец Риото Мурата (16-2, 13 КО).
Появления в боях за титул чемпиона мира:
1. Василий Ломаченко: 94 %
2. Кларесса Шилдс: 73%
3. Наоя Иноуэ: 65%
4. Нонито Донэйр: 43%
5. Теренс Кроуфорд: 41%
6. Энтони Джошуа: 40%
7. Александр Усик: 39%
8. Сауль Альварес: 32%
9. Мэнни Пакьяо: 31%
10. Геннадий Головкин: 30%
11. Деонтей Уайлдер: 27%