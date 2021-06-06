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    19:30, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Определилось место Головкина в рейтинге боксеров с наибольшим количеством поединков за титул чемпиона мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Популярный спортивный канал The Boxing Sheikh опубликовал список боксеров с наибольшими выходами на поединки за звание чемпиона мира, без учета второстепенных титулов, в котором казахстанец Геннадий Головкин занял лишь 10-е место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На данный момент боксер из Казахстана продолжает готовится к следующему поединку, однако точной информации по нему еще не было. Предположительно соперником станет японец Риото Мурата (16-2, 13 КО).

    Появления в боях за титул чемпиона мира:

    1. Василий Ломаченко: 94 %

    2. Кларесса Шилдс: 73%

    3. Наоя Иноуэ: 65%

    4. Нонито Донэйр: 43%

    5. Теренс Кроуфорд: 41%

    6. Энтони Джошуа: 40%

    7. Александр Усик: 39%

    8. Сауль Альварес: 32%

    9. Мэнни Пакьяо: 31%

    10. Геннадий Головкин: 30%

    11. Деонтей Уайлдер: 27%


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