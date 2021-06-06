Определилось место Головкина в рейтинге боксеров с наибольшим количеством поединков за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Популярный спортивный канал The Boxing Sheikh опубликовал список боксеров с наибольшими выходами на поединки за звание чемпиона мира, без учета второстепенных титулов, в котором казахстанец Геннадий Головкин занял лишь 10-е место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент боксер из Казахстана продолжает готовится к следующему поединку, однако точной информации по нему еще не было. Предположительно соперником станет японец Риото Мурата (16-2, 13 КО).

Появления в боях за титул чемпиона мира:

1. Василий Ломаченко: 94 %

2. Кларесса Шилдс: 73%

3. Наоя Иноуэ: 65%

4. Нонито Донэйр: 43%

5. Теренс Кроуфорд: 41%

6. Энтони Джошуа: 40%

7. Александр Усик: 39%

8. Сауль Альварес: 32%

9. Мэнни Пакьяо: 31%

10. Геннадий Головкин: 30%

11. Деонтей Уайлдер: 27%