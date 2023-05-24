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Определилось итоговое положение команд в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Мая 2023, 08:22
Определилось итоговое положение команд в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею Фото: icehockey.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершились матчи в группе В чемпионата мира по хоккею 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В последней игре сборная Латвии победила команду Швейцарии (4:3 ОТ), благодаря чему стала участником плей-офф вместе со своим соперником, Канадой и Чехией.

Полностью турнирное положение выглядит следующим образом: Швейцария — 19, Канада — 15, Латвия — 13, Чехия — 13, Словакия — 11, Казахстан — 7, Норвегия — 6, Словения — 0.

Казахстан на турнире одержал три победы (Норвегия — 4:3 Б, Словакия — 4:3 Б, Словения — 4:3) и четыре раза уступил (Чехия — 1:5, Швейцария — 0:5, Канада — 1:5, Латвия — 0:7).



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