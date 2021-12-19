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Определилось итоговое место молодежной сборной Казахстана на ЧМ по хоккею
19 Декабря 2021 11:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана (U-20) завершила выступление на молодежном чемпионате мира-2022 по хоккею в первом дивизионе группы А, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В заключительном матче на турнире Казахстан потерпел поражение от сборной Латвии — 1:3. Таким образом, за пять матчей казахстанская «молодежка» смогла набрать лишь шесть очков и заняла четвертое место в турнирной таблице. Итоговое положение команд таково: Беларусь — 15 очков, Латвия — 12, Норвегия — 9, Казахстан — 6, Дания — 3, Венгрия — 0. Таким образом, в элитный дивизион из группы А вышла сборная Беларуси.
Молодежная сборная Казахстана на МЧМ-2022 победила Венгрию (3:1) и Данию (4:1) и проиграла Норвегии (2:5), Беларуси (2:4) и Латвии (1:
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