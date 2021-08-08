+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете Олимпиады

8 Августа 2021 14:35
Поделиться:
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете Олимпиады

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В заключительный день соревнований на Олимпиаде в Токио Казахстан потерял еще одну позицию в медальном зачете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Теннисистка Жибек Куламбаева выиграла восьмой титул серии ITF в сезоне
Казахстанский каноист оценил свое выступление на Олимпиаде Олимпийские медали, ситуация с COVID-19, скоро в школу – обзор недели С кем сразятся казахстанские волейболисты на чемпионате Азии в Таиланде

Теперь Казахстан занимает 83-е место — это уже итоговая позиция страны в зачете Олимпиады-2020.

Напомним, впервые в истории казахстанские спортсмены не смогли завоевать ни «золота», ни «серебра» на Летних Олимпийских играх. В копилке команды только бронзовые медали — их восемь. Призерами турнира стали дзюдоист Елдос Сметов, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, борец Нурислам Санаев и каратисты Дархан Асадилов и Софья Берульцева.

Всего на Олимпиаде в Токио от Казахстана выступило 97 спортсменов — они представляли страну в 27 видах спорта.


Фото: Сали Сабиров, НОК РК



Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада  
Поделиться:
Новости по теме
Теннисистка Жибек Куламбаева выиграла восьмой титул серии ITF в сезоне
Казахстанский каноист оценил свое выступление на Олимпиаде
Олимпийские медали, ситуация с COVID-19, скоро в школу – обзор недели
С кем сразятся казахстанские волейболисты на чемпионате Азии в Таиланде
Популярное
1 Кыз узату на 500 человек устроил высокопоставленный чиновник в Карагандинской области
2 Cтали известны подробности о погибшем в ДТП павлодарском враче
3 У вакцинированных от COVID-19 в 25 раз ниже риск госпитализации и смерти - Асет Калиев
4 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
5 В ЗКО более сотни детей до 14 лет заразились COVID-19 в августе
6 Двухмиллионная жительница родилась в Алматы
Читайте также
Прямые трансляции ответных матчей «Шахтера», «Кайрата» и «Тобола» в еврокубках
Фантастический гол забил с углового игрок сборной Казахстана
Кыз узату на 500 человек устроил высокопоставленный чиновник в Карагандинской области
Cтали известны подробности о погибшем в ДТП павлодарском враче
У вакцинированных от COVID-19 в 25 раз ниже риск госпитализации и смерти - Асет Калиев
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
В ЗКО более сотни детей до 14 лет заразились COVID-19 в августе
Двухмиллионная жительница родилась в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив