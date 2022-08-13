Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Определились все участники плей-офф Кубка Казахстана по футболу
13 Августа 2022 22:50

Определились все участники плей-офф Кубка Казахстана по футболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам группового этапа в следующую стадию турнира пробились алматинский «Кайрат», шымкентский «Ордабасы», кызылординский «Кайсар», уральский «Акжайык», «Тараз», «Мактаарал», карагандинский «Шахтер» и «Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Покинули турнир действующий чемпион Казахстана костанайский «Тобол» и лидирующий в казахстанской премьер-лиге «Актобе».

В матче заключительного тура группового этапа Кубка Казахстана алматинский «Кайрат» сыграл дома с «Атырау». Для хозяев этот поединок уже ничего не решал, они досрочно выиграли группу А, гости боролись за выход в следующий этап турнира.

К завершению первой половины алматинцы забили два безответных гола, их авторами стали Сергей Кейлер и Данияр Усенов. Во втором тайме Вячеслав Швырев с пенальти добил соперника — 3:0.

Матчи четвертьфинала по расписанию ПФЛК состоятся 31 августа, полуфиналы — 19 октября, а финал — 12 ноября.

Фото: sports.kz.


Новости по теме
Стал известен самый посещаемый клуб группового раунда Кубка Казахстана
ФИФА перенесла начало чемпионата мира в Катаре на 20 ноября
Казахстан лишился всех участников еврокубков
Читайте также
Елена Рыбакина проиграла в четвертьфинале на турнире WTA 1000 в США
Свыше 8 тыс. детей бесплатно посещают секции и кружки в Алматы
Более 500 тыс. детей занимаются спортом по системе подушевого финансирования в РК
Казахстанская каратистка завоевала золотую медаль на Играх исламской солидарности
Выделят 136 млрд тенге на развитие спортивной инфраструктуры в РК
Бәйге-марафон пройдет в Казахстане
Баскетбольный клуб «Астана» объявил о подписании американского игрока
Акмолинских спортсменов наградили в честь Дня спорта в Кокшетау
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
5 Можно ли казахстанцам плевать в урну

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив