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Определились все участники и группы чемпионата мира-2022 по футболу
15 Июня 2022 02:23

Определились все участники и группы чемпионата мира-2022 по футболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны все участники чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.
Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Турнир пройдет в семи городах: Аш-Шамаль, Аль-Хор, Лусаил, Умм-Салаль, Ар-Райан, Доха, Аль-Вакра.

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