Определились все участники ЧМ-2024 по футзалу с участием Казахстана

Стали известны все 24 команды, которые выступят на чемпионате мира-2024 по футзалу в Узбекистане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Первая корзина: Узбекистан, Бразилия, Испания, Аргентина, Португалия, Иран.

Вторая корзина: Казахстан, Парагвай, Украина, Марокко, Таиланд, Панама.

Третья корзина: Коста-Рика, Гватемала, Венесуэла, Новая Зеландия, Куба, Ливия.

Четвертая корзина: Афганистан, Ангола, Хорватия, Франция, Нидерланды, Таджикистан.

Чемпионат мира в Узбекистане пройдет с 14 сентября по 6 октября. Напомним, сборная Казахстана в квалификации заняла первое место в элитном раунде, одержав шесть побед в шести матчах (в группе также выступали Нидерланды, Румыния и Азербайджан).





