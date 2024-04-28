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    17:04, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Определились все участники ЧМ-2024 по футзалу с участием Казахстана

    футзал
    Фото: Казахстанская федерация футбола

    Стали известны все 24 команды, которые выступят на чемпионате мира-2024 по футзалу в Узбекистане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Первая корзина: Узбекистан, Бразилия, Испания, Аргентина, Португалия, Иран.

    Вторая корзина: Казахстан, Парагвай, Украина, Марокко, Таиланд, Панама.

    Третья корзина: Коста-Рика, Гватемала, Венесуэла, Новая Зеландия, Куба, Ливия.

    Четвертая корзина: Афганистан, Ангола, Хорватия, Франция, Нидерланды, Таджикистан.

    Чемпионат мира в Узбекистане пройдет с 14 сентября по 6 октября. Напомним, сборная Казахстана в квалификации заняла первое место в элитном раунде, одержав шесть побед в шести матчах (в группе также выступали Нидерланды, Румыния и Азербайджан).



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Футзал Узбекистан Центральная Азия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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