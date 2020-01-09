Определились все соперники сборной Казахстана по хоккею в отборе на Олимпиаду в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Барселоне состоялась переигровка матча Нидерланды - Испания, по итогам которого стал известен последний участник группы «Н» 3-го раунда предолимпийской квалификации. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея с шайбой.

В повторном матче голландская сборная уверенно переиграла испанцев - 5:3 и уже через месяц станет участником предолимпийского отборочного турнира в Нур-Султане.

Напомним, ранее в соперники сборной Казахстана были определены команды Украины и Польши. Таким образом, группа «Н» третьего отборочного раунда выглядит следующим образом:

Казахстан, Польша, Украина, Нидерланды.

Матчи предолимпийской квалификации пройдут с 6 по 9 февраля на «Барыс Арене». Все игры отборочного турнира покажет телеканал Qazsport.

Билеты поступят в продажу с 10 января в кассах «Барыс Арены» и онлайн-сервисах продажи билетов ticketon.kz и zakazbiletov.kz. Расписание матчей будет опубликовано дополнительно.

Отметим, что предолимпийский отборочный турнир завершится матчами 4-го раунда, где между победителями групп 3-го раунда будут разыграны путевки на главные игры четырехлетия – лицензии на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.