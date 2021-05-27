15:40, 27 Май 2021 | GMT +6
Определились все потенциальные соперники сборной Казахстана на ЧМ-2021
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 12 сентября 2021 года в Литве возьмет старт финальная стадия чемпионата мира по футзалу, в которой примет участие сборная Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В финальной части чемпионата мира примут участие 24 национальные сборные, список которых стал известен полностью. Напомним, что четыре команды получили путевки автоматически. Литва — как хозяин чемпионата и сборные Ирана, Японии и Узбекистана согласно своему рейтингу.
Потенциальные соперники сборной Казахстана на ЧМ-2021:
1. Литва;
2. Соломоновы острова;
3. Россия;
4. Португалия;
5. Испания;
6. Марокко;
7. Египет;
8. Ангола;
9. Бразилия;
10. Аргентина;
11. Парагвай;
12. Венесуэла;
13. Чехия;
14. Сербия;
15. Иран;
16. Япония;
17. Узбекистан;
18. Коста-Рика;
19. Гватемала;
20. Панама;
21. США;
22. Таиланд;
23. Вьетнам.