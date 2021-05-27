Определились все потенциальные соперники сборной Казахстана на ЧМ-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 12 сентября 2021 года в Литве возьмет старт финальная стадия чемпионата мира по футзалу, в которой примет участие сборная Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финальной части чемпионата мира примут участие 24 национальные сборные, список которых стал известен полностью. Напомним, что четыре команды получили путевки автоматически. Литва — как хозяин чемпионата и сборные Ирана, Японии и Узбекистана согласно своему рейтингу.

Потенциальные соперники сборной Казахстана на ЧМ-2021:

1. Литва;

2. Соломоновы острова;

3. Россия;

4. Португалия;

5. Испания;

6. Марокко;

7. Египет;

8. Ангола;

9. Бразилия;

10. Аргентина;

11. Парагвай;

12. Венесуэла;

13. Чехия;

14. Сербия;

15. Иран;

16. Япония;

17. Узбекистан;

18. Коста-Рика;

19. Гватемала;

20. Панама;

21. США;

22. Таиланд;

23. Вьетнам.