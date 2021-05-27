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    15:40, 27 Май 2021 | GMT +6

    Определились все потенциальные соперники сборной Казахстана на ЧМ-2021

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 12 сентября 2021 года в Литве возьмет старт финальная стадия чемпионата мира по футзалу, в которой примет участие сборная Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финальной части чемпионата мира примут участие 24 национальные сборные, список которых стал известен полностью. Напомним, что четыре команды получили путевки автоматически. Литва — как хозяин чемпионата и сборные Ирана, Японии и Узбекистана согласно своему рейтингу.

    Потенциальные соперники сборной Казахстана на ЧМ-2021:

    1. Литва;

    2. Соломоновы острова;

    3. Россия;

    4. Португалия;

    5. Испания;

    6. Марокко;

    7. Египет;

    8. Ангола;

    9. Бразилия;

    10. Аргентина;

    11. Парагвай;

    12. Венесуэла;

    13. Чехия;

    14. Сербия;

    15. Иран;

    16. Япония;

    17. Узбекистан;

    18. Коста-Рика;

    19. Гватемала;

    20. Панама;

    21. США;

    22. Таиланд;

    23. Вьетнам.


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