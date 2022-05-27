27 Мая 2022 04:27

Определились все полуфиналисты ЧМ-2022 по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам матчей 1/4 финала в полуфиналы вышли сборные Чехии, Канады, США и Финляндии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В первом полуфинале встретятся сборные Финляндии и США, во втором полуфинале – сборные Канады и Чехии. Матчи пройдут в субботу, 28 мая, в Тампере.

На ЧМ-2022 играла и сборная Казахстана, которая заняла 7 место в группе А и смогла сохранить прописку в топ-дивизионе на следующий год. В ходе турнира казахстанские хоккеисты потерпели шесть поражений подряд: они проиграли Дании (1:9), Франции (1:2), Швейцарии (2:3), Канаде (3:6), Словакии (3:4) и Германии (4:5), но в заключительном матче смогли победить сборную Италии (5:2) и остаться в элите мирового хоккея.