04:27
27 Мая 2022 04:27
Определились все полуфиналисты ЧМ-2022 по хоккею
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам матчей 1/4 финала в полуфиналы вышли сборные Чехии, Канады, США и Финляндии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
В первом полуфинале встретятся сборные Финляндии и США, во втором полуфинале – сборные Канады и Чехии. Матчи пройдут в субботу, 28 мая, в Тампере.
На ЧМ-2022 играла и сборная Казахстана, которая заняла 7 место в группе А и смогла сохранить прописку в топ-дивизионе на следующий год. В ходе турнира казахстанские хоккеисты потерпели шесть поражений подряд: они проиграли Дании (1:9), Франции (1:2), Швейцарии (2:3), Канаде (3:6), Словакии (3:4) и Германии (4:5), но в заключительном матче смогли победить сборную Италии (5:2) и остаться в элите мирового хоккея.
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