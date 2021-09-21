10:58, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6
Определились все пары плей-офф ЧМ-2021 по футзалу с участием Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по футзалу, который проходит в Литве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Сборная Казахстана, возглавившая свою группу, в первом раунде плей-офф встретится с командой Таиланда, третьей командой в своей группе. Встреча состоится 23 сентября в Каунасе и начнется в 20:30 по времени Нур-Султана.
Все пары 1/8 финала ЧМ по футзалу:
Россия — Вьетнам;
Венесуэла — Марокко;
Казахстан — Таиланд;
Аргентина — Парагвай;
Испания — Чехия;
Узбекистан — Иран;
Бразилия — Япония;
Португалия — Сербия.