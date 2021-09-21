Определились все пары плей-офф ЧМ-2021 по футзалу с участием Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по футзалу, который проходит в Литве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сборная Казахстана, возглавившая свою группу, в первом раунде плей-офф встретится с командой Таиланда, третьей командой в своей группе. Встреча состоится 23 сентября в Каунасе и начнется в 20:30 по времени Нур-Султана.

Все пары 1/8 финала ЧМ по футзалу:

Россия — Вьетнам;

Венесуэла — Марокко;

Казахстан — Таиланд;

Аргентина — Парагвай;

Испания — Чехия;

Узбекистан — Иран;

Бразилия — Япония;

Португалия — Сербия.





