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    10:58, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Определились все пары плей-офф ЧМ-2021 по футзалу с участием Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по футзалу, который проходит в Литве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сборная Казахстана, возглавившая свою группу, в первом раунде плей-офф встретится с командой Таиланда, третьей командой в своей группе. Встреча состоится 23 сентября в Каунасе и начнется в 20:30 по времени Нур-Султана.

    Все пары 1/8 финала ЧМ по футзалу:
    Россия — Вьетнам;
    Венесуэла — Марокко;
    Казахстан — Таиланд;
    Аргентина — Парагвай;
    Испания — Чехия;
    Узбекистан — Иран;
    Бразилия — Япония;
    Португалия — Сербия.




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