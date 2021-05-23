Определились все финалисты Молодежных игр по настольному теннису
Медали всех достоинств разыграют следующие мастера ракеток:
Финал, мужские пары: Айдос Кенжигулов/Санжар Жубанов (ЗКО) - Сагантай Курмамбаев/Сергей Коновалов (ВКО);
Матч за 3-е место: Багдаулет Акимали/Ирисбек Артукметов (Шымкент) - Алан Курмангалиев/Темирлан Ким (Караганда).
Финал, женские пары: Зауреш Акашева/Александра Смирнова (Караганда) - Сарвиноз Миркадирова/Анель Бахыт (Шымкент);
Матч за 3-е место: Гузель Торшаева/Карина Борсакбаева (Актау) - Озода Азатова/Сарвиноз Саидмуратханова (Шымкент).
Финал, смешанные пары: Айдос Кенжигулов/Алсу Сапарова (ЗКО) - Алан Курмангалиев/Зауреш Акашева (Караганда);
Матч за 3-е место: Бакдаулет Акимали/Анель Бахыт (Шымкент) - Ирисбек Артукметов/Сарвиноз Миркадирова (Шымкент).
Личный финал, юноши: Алан Курмангалиев (Караганда) - Искандер Харки (Жамбылская область);
Матч за 3-е место: Багдаулет Акимали - Ирисбек Артукметов (оба Шымкент).
Личный финал, девушки: Сарвиноз Миркадирова (Шымкент) - Зауреш Акашева (Караганда);
Матч за 3-е место: Алсу Сапарова (ЗКО) - Анель Бахыт (Шымкент).