Определились все четвертьфиналисты чемпионата Казахстана по теннису для игроков до 18 лет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В теннисном центре «Эйс» продолжаются теннисные баталии первенства страны среди юношей и девушек до 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

В Алматы собрались все сильнейшие юниоры республики. Стали известны имена обладателей путевок в ¼ финала.

Как отмечает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана, у юношей не обошлось без неожиданностей. Так, оступились во втором круге четвертая и пятая ракетки турнира – Александр Черномаз (Актобе) и Кирилл Колганов (Алматы). Александр проиграл Илье Ведмедю из Павлодара – 6:4, 4:6, 3:6. Илья в четвертьфинале встретится с Даниилом Фелькерем (Алматы), который в драматичном матче победил чемпиона РК среди юношей до 14 лет Амира Омарханова (Караганды) – 6:2, 3:6, 6:3.

Колганов не смог ничего противопоставить девятому сеянному чемпионата Даниалу Рахматуллаеву из Актау. В этом противостоянии Даниал показал яркую, разнообразную и безошибочную игру – 1:6, 4:6.

Другие лидеры посева: Жангер Алмашев (Алматы), Никита Сидоров (Алматы), Ислам Орынбасар (Нур-Султан), Ерасыл Ердильда (Кызылорда) и Арсланбек Айткулов (Караганды) шагнули в четвертьфинал первенства.

У девушек девятая сеянная Адеми Аманкелди (Шымкент) уступила Варваре Алексееве из Алматы со счетом 3:6, 7:5, 6:7(1). Варвара прошла в основную сетку через сито квалификационных игр. Травма, полученная еще на взрослом чемпионате Казахстана, не позволила Елене Ким (Алматы) сыграть в полную силу в игре против Сати Аубакировой (Алматы). Елена проиграла со счетом 0:6, 2:6.

А вот защищающая свой титул 16-летняя Жанел Рустемова из Нур-Султана без особых проблем вышла в четвертьфинал. Сегодня она со счетом 6:3, 6:3 взяла верх над Айганым Касымовой (Нур-Султан).

Также в ¼ финала вышли: Мария Синицына (Алматы), Айя Нупбай (Алматы), Каракат Койлыбаева (Шымкент) и алматинские сестры Арыстанбековы – Асылжан и Еркежан. Спортивные семьи – не редкость в спорте. Теннис – не исключение. Наверное, каждый любитель мяча и ракетки назовёт, как минимум, два-три дуэта братьев и сестёр, игравших в то или иное время. Болельщики из стран СНГ, конечно, сразу вспомнят про Марата и Динару Сафиных. Никто не забудет и о американцах: сестрах Уильямс – Серене и Винус и братьях Брайанов, которые добились успехов и доказали, что в одной семье может быть сразу два таланта. В этот список можно смело добавлять Арыстанбековых. Несмотря на свой юный возраст Асылжан и Еркежан уже выступают во взрослых турнирах и показывают неплохие результаты.