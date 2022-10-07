Определились все четвертьфиналисты ATP 500 Astana Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав участников 1/4 финала престижного теннисного турнира в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

7 октября в 12:00 по времени Астаны игровой день откроют россиянин Андрей Рублев (9 АТР) и француз Адриан Маннарино (51 АТР). Оппоненты между собой встречались дважды и счет между ними пока 1:1.

Грек Стефанос Циципас (6 АТР) сыграет против поляка Хуберта Хуркача (10 АТР). Циципас – лидер очного противостояния, оказавшийся сильнее в шести предыдущих поединках и проигравший лишь дважды.

Вечерняя сессия четвертьфиналов начнется в 18:00. На центральный корт Beeline Arena выйдут серб Новак Джокович (7 АТР) и россиянин Карен Хачанов (18 АТР). Из семи встреч только один раз Хачанов смог выиграть у Джоковича - в 2018 году в финале парижского «Мастерса».

Завершат игровой день испанец Роберто Баутиста-Агут (21 АТР) и четвертая ракетка мира Даниил Медведев. Для россиянина Роберто неудобный соперник. Из пяти очных игр Даниил выиграл лишь однажды.

Фото: ktf.kz











