РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:42, 03 Июль 2022 | GMT +6

    Определились возможные соперники сборной РК по футзалу в отборе на ЧМ-2024

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жеребьевка групп основного раунда отборочного цикла ЧМ-2024 по футзалу пройдет 7 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В основном раунде квалификации ЧМ-2024 примут участие 36 команд, которые будут разбиты на 12 групп по три команды. Матчи этого этапа турнира завершатся к 8 марта 2023 года.

    Все сборные распределены на 3 корзины согласно их рейтингу:

    Корзина 1: Португалия, Испания, Казахстан, Хорватия, Сербия, Азербайджан, Украина, Италия, Чехия, Грузия, Финляндия, Словакия;

    Корзина 2: Словения, Босния и Герцеговина, Польша, Румыния, Нидерланды, Беларусь, Венгрия, Франция, Бельгия, Латвия, Северная Македония, Молдова;

    Корзина 3: Черногория, Косово, Норвегия, Дания, Швеция, Армения, Германия, Греция, Израиль, Кипр, Литва, Австрия;

    Матчи пройдут в следующие игровые дни:

    12 — 21 сентября 2022

    3 — 12 октября 2022

    6 — 9 ноября 2022

    27 февраля — 8 марта 2023.

    Жеребьевка плей-офф состоится 10 марта 2023 года.


    Фото: sports.kz
    Теги:
    Спорт Футзал
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!