Определились возможные соперники сборной РК по футзалу в отборе на ЧМ-2024

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жеребьевка групп основного раунда отборочного цикла ЧМ-2024 по футзалу пройдет 7 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В основном раунде квалификации ЧМ-2024 примут участие 36 команд, которые будут разбиты на 12 групп по три команды. Матчи этого этапа турнира завершатся к 8 марта 2023 года.

Все сборные распределены на 3 корзины согласно их рейтингу:

Корзина 1: Португалия, Испания, Казахстан, Хорватия, Сербия, Азербайджан, Украина, Италия, Чехия, Грузия, Финляндия, Словакия;

Корзина 2: Словения, Босния и Герцеговина, Польша, Румыния, Нидерланды, Беларусь, Венгрия, Франция, Бельгия, Латвия, Северная Македония, Молдова;

Корзина 3: Черногория, Косово, Норвегия, Дания, Швеция, Армения, Германия, Греция, Израиль, Кипр, Литва, Австрия;

Матчи пройдут в следующие игровые дни:

12 — 21 сентября 2022

3 — 12 октября 2022

6 — 9 ноября 2022

27 февраля — 8 марта 2023.

Жеребьевка плей-офф состоится 10 марта 2023 года.





Фото: sports.kz