Определились возможные соперники сборной РК по футзалу в отборе на ЧМ-2024
В основном раунде квалификации ЧМ-2024 примут участие 36 команд, которые будут разбиты на 12 групп по три команды. Матчи этого этапа турнира завершатся к 8 марта 2023 года.
Все сборные распределены на 3 корзины согласно их рейтингу:
Корзина 1: Португалия, Испания, Казахстан, Хорватия, Сербия, Азербайджан, Украина, Италия, Чехия, Грузия, Финляндия, Словакия;
Корзина 2: Словения, Босния и Герцеговина, Польша, Румыния, Нидерланды, Беларусь, Венгрия, Франция, Бельгия, Латвия, Северная Македония, Молдова;
Корзина 3: Черногория, Косово, Норвегия, Дания, Швеция, Армения, Германия, Греция, Израиль, Кипр, Литва, Австрия;
Матчи пройдут в следующие игровые дни:
12 — 21 сентября 2022
3 — 12 октября 2022
6 — 9 ноября 2022
27 февраля — 8 марта 2023.
Жеребьевка плей-офф состоится 10 марта 2023 года.
Фото: sports.kz