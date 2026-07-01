Определились три пары 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу

После завершения очередных матчей 1/16 финала стали известны еще три пары следующей стадии чемпионата мира-2026, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

4 июля в 22:00 по казахстанскому времени в Хьюстоне встретятся сборные Канады и Марокко. Канадцы в предыдущем раунде с минимальным счетом 1:0 обыграли ЮАР, а марокканцы выбили из турнира Нидерланды, победив в серии пенальти после ничьей 1:1 (3:2).

В ночь на 5 июля в 02:00 в Филадельфии состоится матч Франция — Парагвай. Французы уверенно разгромили Швецию со счетом 3:0, а парагвайцы сотворили одну из главных сенсаций турнира, выбив Германию — 1:1, пен. 4:3.

В ночь на 6 июля в 01:00 по казахстанскому времени в Ист-Ратерфорде пройдет еще одно громкое противостояние — Бразилия сыграет с Норвегией. Бразильцы в 1/16 финала одержали волевую победу над Японией (2:1), а норвежцы впервые в своей истории выиграли матч плей-офф чемпионата мира, одолев Кот-д’Ивуар со счетом 2:1.