Определились соперники женской сборной Казахстана по волейболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 21-й чемпионат Азии по волейболу среди женских команд пройдёт в Филиппинах (провинция Пампанга) с 29 августа по 4 сентября текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

8 команд-участниц разделили на две группы. По итогам жеребьёвки команда Казахстана попала в группу А наряду с командами Узбекистана, Китайского Тайбэя и хозяевами турнира, Филиппинами.

Группу B составили волейболистки из Таиланда, Южной Кореи, Ирана и Австралии.

Среди мужчин 21-й чемпионат Азии по волейболу состоится в Японии (город Тиба) с 12 по 19 сентября.

16 команд-участниц поделили на 4 группы. Наши атлеты оказались в группе D по соседству с командами Южной Кореи, Китайского Тайбэя и Саудовской Аравии.

В группу A попали сборные Японии, Индии, Катара и Бахрейна.

Группу B составили команды Ирана, Пакистана, Ирана и Гонконга.

Волейболисты из Китая, Австралии, Кувейта и Шри-Ланки сразятся между собой в группе C.



