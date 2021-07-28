Определились соперники женской сборной Казахстана по волейболу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 21-й чемпионат Азии по волейболу среди женских команд пройдёт в Филиппинах (провинция Пампанга) с 29 августа по 4 сентября текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
8 команд-участниц разделили на две группы. По итогам жеребьёвки команда Казахстана попала в группу А наряду с командами Узбекистана, Китайского Тайбэя и хозяевами турнира, Филиппинами.
Группу B составили волейболистки из Таиланда, Южной Кореи, Ирана и Австралии.
Среди мужчин 21-й чемпионат Азии по волейболу состоится в Японии (город Тиба) с 12 по 19 сентября.
16 команд-участниц поделили на 4 группы. Наши атлеты оказались в группе D по соседству с командами Южной Кореи, Китайского Тайбэя и Саудовской Аравии.
В группу A попали сборные Японии, Индии, Катара и Бахрейна.
Группу B составили команды Ирана, Пакистана, Ирана и Гонконга.
Волейболисты из Китая, Австралии, Кувейта и Шри-Ланки сразятся между собой в группе C.
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