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    13:17, 29 Май 2024 | GMT +6

    Определились соперники сборной РК на ЧМ по хоккею 2025 года

    хоккей
    Фото: shaiba.kz

    Национальная сборная Казахстана по хоккею с шайбой узнала соперников по чемпионату мира 2025 года, который состоится в Дании и в Швеции, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В элитном дивизионе ЧМ примут участие 16 команд. На предварительном этапе они были разбиты на две группы. Наша сборная выступит в группе «В». Соперниками казахстанской дружины будут Финляндия, Чехия, США, Германия, Дания, Норвегия и Венгрия.
    Игры пройдут в Хернинге (Дания).

    В группе «А» будут сражаться сборные Канады, Швеции, Швейцарии, Словакии, Латвии, Австрии, Франции и Словении. Игры пройдут в Стокгольме.

    В плей-офф из каждой группы выйдут по четыре лучшие команды. Команды, занявшие по итогам предварительного раунда последние места в своих группах, покинут элитный дивизион.

    Напомним, на последнем чемпионате мира сборная Казахстана сохранила прописку в классе сильнейших, одержав две победы над Францией и Польшей. Чемпионом мира стала Чехия, в финале одолевшая Швейцарию — 2-0.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Чемпионат мира
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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