Определились соперники сборной РК на ЧМ по хоккею 2025 года

Национальная сборная Казахстана по хоккею с шайбой узнала соперников по чемпионату мира 2025 года, который состоится в Дании и в Швеции, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

В элитном дивизионе ЧМ примут участие 16 команд. На предварительном этапе они были разбиты на две группы. Наша сборная выступит в группе «В». Соперниками казахстанской дружины будут Финляндия, Чехия, США, Германия, Дания, Норвегия и Венгрия.

Игры пройдут в Хернинге (Дания).

В группе «А» будут сражаться сборные Канады, Швеции, Швейцарии, Словакии, Латвии, Австрии, Франции и Словении. Игры пройдут в Стокгольме.

В плей-офф из каждой группы выйдут по четыре лучшие команды. Команды, занявшие по итогам предварительного раунда последние места в своих группах, покинут элитный дивизион.

Напомним, на последнем чемпионате мира сборная Казахстана сохранила прописку в классе сильнейших, одержав две победы над Францией и Польшей. Чемпионом мира стала Чехия, в финале одолевшая Швейцарию — 2-0.