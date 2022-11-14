Определились соперники сборной Казахстана по хоккею на Универсиаде 2023

14 Ноября 2022, 22:19

14 Ноября 2022, 22:19

Определились соперники сборной Казахстана по хоккею на Универсиаде 2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно, с кем сыграет сборная Казахстана по хоккею на Универсиаде 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Турнир пройдет с 12 по 22 января в американском городе Лэйк-Плэсид.

В мужском турнире примут участие сборные Канады, Чехии, Великобритании, Венгрии, Японии, Казахстана, Южной Кореи, Латвии, Словакии, Швеции, Украины и США. В предварительном раунде будет 2 группы по 6 команд, по 2 лучших в каждой группе выйдут в плей-офф.

Казахстан проведет матчи предварительного раунда против команд Южной Кореи, Венгрии, Великобритании, Словакии и США.

Фото: sports.kz