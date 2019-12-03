Определились соперники сборной Казахстана до 19 лет в квалификации ЧЕ-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы-2021 среди сборных до 19 лет. Об этом передает Sports.kz.

Сборная Казахстана до 19 лет по итогам жребия оказалась в шестой группе. Конкуренцию в отборе нашим парням составят юношеские сборные Латвии, Грузии и Хорватии. Отметим, что в отборочном цикле уходящего года наша команда уже встречалась со сборными Грузии (1:3) и Хорватии (0:3).

Отборочные матчи чемпионата Европы-2021 состоятся осенью 2020 года.

Фото: kff.kz